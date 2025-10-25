NewsCalcioNapoli

“Senza Hojlund punterei ancora su Lucca. Le dichiarazioni di Conte dopo il Psv sono state gravi”

By Sara Di Fenza
0

“Se Hojlund non gioca punterei su Lucca e non su Neres. Troppo facile scaricare un giocatore dopo 4-5 partite. Questo ragazzo – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- ha delle qualità, ma probabilmente è il tipo di gioco che non lo favorisce. Gli hanno dato una palla buona e non l’ha stoppata bene, è vero, ma è capitato anche a Lukaku e ai grandi centravanti di sbagliare un controllo. Mettetelo in condizione di poter concludere e capitalizzare al massimo la sua elevazione. Continuerei a dare fiducia a Lucca perché non è possibile che questo ragazzo non dia l’apporto che ci si aspetta da lui. Non farlo giocare domani significherebbe dargli la mazzata finale. Ha avuto un’esperienza importante, o vicino all’importante, ad Udine, poi ha finalmente raggiunto un punto di arrivo a Napoli. Diamogli anche un po’ di attenuanti, perché mi sembra che sia stato messo sotto dalla prima partita. La stessa città aveva messo sotto Lukaku, che è stato massacrato in tutti i modi possibili, poi il belga ha smentito le polemiche sul suo conto con le prestazioni sul campo. Quelle rilasciate da Conte dopo PSV-Napoli sono dichiarazioni gravissime. Vogliono far passare l’idea che non ce l’avesse con società e calciatori… Determinati problemi li risolvi in privato, chiudendoti nello spogliatoio. Non sono i giornalisti a buttare fumo negli occhi, per me ce l’aveva con la dirigenza ed è lui ad avere limiti e a mettere le mani avanti. Non ha l’obbligo di vincere, ma non può far intendere che la squadra non sia stata attrezzata per far bene su più fronti”.

