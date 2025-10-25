Rrahmani vicino al rientro in campo! Ecco la data cerchiata sul calendario per rivedere il kosovaro

In mezzo ad un’infermeria praticamente piena, alcuni dei lungodegenti in casa Napoli stanno per rivedere il terreno di gioco. Uno fra questi è Amir Rrahmani, assente dallo scorso 30 agosto a causa di un problema ai flessori.

Secondo La Gazzetta dello Sport di quest’oggi, l’infortunio è completamente smaltito e il centrale kosovaro tornerà nell’elenco dei disponibili già dalla trasferta di Lecce di martedì prossimo. Contro l’Inter sarà comunque out per motivi precauzionali, ma Conte e gli azzurri attendono finalmente il rientro a pieno regime di uno dei pilastri della retroguardia, protagonista del quarto scudetto.