Restyling del Maradona: il Comune accelera per Euro 2032, 200 milioni per uno stadio moderno e sostenibile

By Sara Di Fenza
Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, passo fondamentale per ospitare le gare di Euro 2032. Il restyling, stimato in circa 200 milioni di euro, prevede 10.000 posti aggiuntivi, nuovi skybox e aree vip, la rimozione della pista d’atletica per avvicinare il pubblico al campo e la creazione del museo “Maradona Experience”.

Il progetto punterà su sostenibilità e innovazione, con pannelli solari, sistemi di recupero dell’acqua piovana e spazi dedicati a ristorazione e commercio. Saranno migliorate accessibilità, sicurezza e viabilità, con nuovi ingressi e parcheggi sotterranei.

Tra le linee guida figura anche un punto che lascia aperta la possibilità di ridurre i lavori qualora Aurelio De Laurentiis decidesse di costruire un nuovo stadio di proprietà. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l’impegno a consegnare il progetto di fattibilità entro giugno 2026, sottolineando che l’obiettivo è offrire alla città un impianto moderno, efficiente e degno della storia del calcio napoletano.

