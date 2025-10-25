Adnkronos News

Pompei, turista americano ruba pietre dagli scavi: “Sono per ricordo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Ha raccolto alcune pietre dagli scavi di Pompei, le ha messe nello zaino e si è allontanato verso l'uscita. Protagonista è un turista americano, scoperto e denunciato dai carabinieri. Un caso simile è avvenuto solo 4 giorni fa, in quel caso si era trattato di un turista polacco.  Il cittadino statunitense si trovava nel parco archeologico quando ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre. Un altro visitatore ha notato la scena e ha avvisato la guardia giurata, che ha allertato i carabinieri. Dopo una rapida descrizione, il turista è stato bloccato e denunciato mentre stava per uscire dal parco. "Volevo portarle a casa come ricordo, sono per la mia collezione”, ha detto tentando di giustificarsi.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani

Adnkronos News

E’ morto Stefano Incerti, addio al food blogger voce appassionata della cucina…

Adnkronos News

Vincenzo Mollica: “Intitolare tratto di mare ad Andrea Camilleri”

Adnkronos News

Continua la fuga da Musk, dopo la ceo lascia anche il responsabile pubblicità di X

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.