“Neres oggi non fa più quelle azioni esplosive che vedevamo all’inizio”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni:

“Quello che mi preoccupa è che alcuni calciatori del Napoli possano perdere la loro spontaneità. Neres quando arrivò era un giocatore sbarazzino che portava imprevedibilità e fantasia. Io credo che qualcosa di simile potrebbe farlo Lang. La sua fantasia non era troppo imbrigliata nel campionato olandese. Anche Lozano, che veniva da quel campionato, aveva questa impronta di estrema libertà senza stare a pensare troppo alla fase difensiva.

Il campionato italiano, però, è molto più tattico. Neres oggi fa le cose che Conte gli chiede, ma non fa più quelle azioni esplosive che vedevamo all’inizio.

Non vorrei che Lang facesse la stessa cosa, anche se per ora le cose migliori di lui non le abbiamo ancora viste. Se questo giocatore non sarà sfruttato secondo le sue caratteristiche non vedo un futuro roseo. La fantasia è l’essenza del calcio”.