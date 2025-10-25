NewsCalcioNapoli

Napoli-Inter, stadio quasi sold-out: c’è ancora posto per assistere alla sfida!

By Riccardo Cerino
0

La sfida fra Napoli e Inter, in scena al Maradona alle 18.00, promette spettacolo con gli azzurri chiamati a cancellare gli ultimi due ko fra campionato e Champions. Il pubblico ha risposto presente e l’impianto di Fuorigrotta ospiterà 53.000 spettatori, avvicinandosi al sold-out.

Stando al portale pianetazzurro.it, restano ancora poche centinaia di biglietti: l’invenduto riguarda prevalentemente le poltroncine della tribuna presidenziale e qualche seggiolino nel settore ospiti, vietato ai tifosi interisti residenti in Lombardia ma che comunque non mancheranno di far sentire il proprio calore a Chivu e ai suoi ragazzi. C’è quindi grande attesa, e chi vorrà recarsi allo stadio dovrà farlo in fretta.

Napoli-Inter, ormai ci siamo: ecco le ultimissime

