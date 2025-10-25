XCalcioIn Evidenza

Napoli-Inter, ormai ci siamo: ecco le ultimissime

By Emanuele Arinelli
0

Ormai ci siamo: stasera, alle ore 18:00, andrà in scena quello che lo scorso anno è stato il match scudetto tra Napoli e Inter.
Tra le due squadre è cambiato un elemento importante: Simone Inzaghi è andato via e Chivu è subentrato, portando all’Inter freschezza e, soprattutto, un gioco a tratti più entusiasmante. Stasera i nerazzurri scenderanno in campo al Maradona con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

Factory della Comunicazione

Dall’altro lato, il Napoli si trova in una fase di transizione, nella cosiddetta “zona grigia” della sua stagione: basta poco per scivolare nel baratro, ma Antonio Conte sa e deve trovare la via d’uscita.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato quelle che sono le probabili formazioni del match, con una sorpresa: al posto di Hojlund, il mister azzurro dovrebbe schierare Neres falso nove, lasciando Lucca in panchina.

In difesa confermati Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; a centrocampo Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Politano e McTominay agiranno alle spalle proprio del brasiliano.

L’Inter, invece, dovrà fare a meno di Thuram e, come accaduto a Roma, si affiderà a Bonny accanto a Lautaro. Torneranno dal primo minuto anche Dumfries, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e Barella, che avevano riposato in occasione della gara di Champions League.

 

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

“Neres oggi non fa più quelle azioni esplosive che vedevamo all’inizio”

News

“Togliere Rrahmani, Lobotka e Hojlund a questa squadra crea molte…

News

Restyling del Maradona: il Comune accelera per Euro 2032, 200 milioni per uno stadio…

News

Inter blindata e aerea: 12 clean sheet fuori casa e 5 gol di testa, Bonny nuovo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.