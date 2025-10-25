Napoli-Inter, ormai ci siamo: ecco le ultimissime

Ormai ci siamo: stasera, alle ore 18:00, andrà in scena quello che lo scorso anno è stato il match scudetto tra Napoli e Inter.

Tra le due squadre è cambiato un elemento importante: Simone Inzaghi è andato via e Chivu è subentrato, portando all’Inter freschezza e, soprattutto, un gioco a tratti più entusiasmante. Stasera i nerazzurri scenderanno in campo al Maradona con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

Dall’altro lato, il Napoli si trova in una fase di transizione, nella cosiddetta “zona grigia” della sua stagione: basta poco per scivolare nel baratro, ma Antonio Conte sa e deve trovare la via d’uscita.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato quelle che sono le probabili formazioni del match, con una sorpresa: al posto di Hojlund, il mister azzurro dovrebbe schierare Neres falso nove, lasciando Lucca in panchina.

In difesa confermati Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; a centrocampo Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Politano e McTominay agiranno alle spalle proprio del brasiliano.

L’Inter, invece, dovrà fare a meno di Thuram e, come accaduto a Roma, si affiderà a Bonny accanto a Lautaro. Torneranno dal primo minuto anche Dumfries, Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e Barella, che avevano riposato in occasione della gara di Champions League.