Napoli-Inter, il club invita i tifosi ad arrivare in anticipo al Maradona

Apertura dei cancelli alle 15:00 per agevolare i controlli di sicurezza

By Sara Di Fenza
In vista della sfida di campionato tra Napoli e Inter, in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a raggiungere l’impianto con largo anticipo per facilitare le procedure di ingresso e i controlli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I tornelli saranno aperti a partire dalle ore 15:00, così da consentire un afflusso ordinato e senza intoppi. Il club raccomanda inoltre di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali, ovvero il sito sscnapoli.ticketone.it e i punti vendita Ticketone autorizzati, per evitare fenomeni di contraffazione dei titoli di accesso.

Come precisato dalla società, alcuni varchi d’ingresso saranno riservati agli abbonati fino a mezz’ora prima del fischio d’inizio, dopodiché verranno riaperti a tutto il pubblico.

Ecco i varchi dedicati:

  • Curva B: Gate 8, 9 e 12
  • Curva A: Gate 24 e 25
  • Distinti: Gate 19 e 20
  • Tribuna: Prefiltraggio 2 e 3, Gate 1 (riservato anche alle scuole)

La SSC Napoli ha inoltre annunciato che, nelle prossime partite, i controlli ai varchi d’accesso saranno ulteriormente rafforzati per contrastare l’uso di biglietti falsi.

La società azzurra invita infine i sostenitori a collaborare per garantire un clima sereno e sportivo, rispettando il regolamento d’uso dello stadio, evitando l’utilizzo di fumogeni, petardi o materiali pirotecnici e lasciando libere scale e vie di fuga.

Per entrare allo stadio sarà necessario presentare un documento d’identità valido insieme al biglietto o alla Fidelity Card con relativo segnaposto digitale.

Fonte: SSC Napoli

