Mirabella: “Devi fare sei punti se vuoi rimanere lì con il Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Iacopo Mirabella, speaker di Radio Romanista. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quali saranno le scelte di Gasperini dal primo minuto?

“Gasperini torna ad affidarsi ai titolari. Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Pellegrni, Koné; Soulé, Bailey; Dybala.”

Dopo due sconfitte consecutive verrebbe da pensare che il Sassuolo possa essere la vittima sacrificale perfetta. È così?

“Il Sassuolo ha ripreso un po’ il proprio percorso dopo un inizio di stagione complicato. È una squadra ben attrezzata, soprattutto davanti, quindi la Roma dovrà stare attenta, anche se oggi la difesa è il punto di forza principale. Di certo, è una partita che capita nel momento giusto: dopo le sconfitte contro Torino e Inter, e quella in Europa League, la Roma deve assolutamente ripartire. La squadra di Gasperini ha un solo obiettivo, ovvero la vittoria, per restare agganciata al gruppo di testa. Poi mercoledì c’è il Parma, e sabato il Milan a San Siro: in queste due gare devi fare sei punti se vuoi rimanere lì con Napoli, Inter e Milan. Vedremo se saremo noi quattro a giocarci le prime posizioni. La Juventus, al momento, è un’incognita. Gasperini deve riprendere un po’ in mano la situazione, anche perché qui a Roma si è discusso molto delle scelte fatte contro l’Inter.”

Ad oggi, le due grandi delusioni in Serie A sono Dovbyk e Lucca. Chi sta deludendo di più, e perché?