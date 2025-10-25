Meret shock: stop di due mesi. Duro colpo per il portiere: avrebbe dovuto giocare dal 1’

Hojlund, poco tempo fa, citando van Nistelrooy disse che i gol sono come il ketchup, intendendo che fatto il primo gli altri arrivano a raffica. Ecco, una frase fantasiosa che può adattarsi con meno enfasi e sorrisi anche alla situazione degli infortunati, una pioggia di guai e sfortuna da agosto a ottobre, da Lukaku a Meret: ieri, nel corso della rifinitura verso l’Inter, il portiere s’è procurato la frattura del secondo metatarso del piede destro, salutando per un bel po’, diciamo un paio di mesi, il Napoli e la Nazionale. La beffa doppia? Avrebbe giocato il big match dal primo minuto, titolare dopo quattro partite consecutive in panchina: e invece, Milinkovic-Savic ancora dall’inizio. Oggi come domani. Fonte; CdS

Factory della Comunicazione