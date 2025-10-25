NewsCalcioRassegna Stampa

Meret shock: stop di due mesi. Duro colpo per il portiere: avrebbe dovuto giocare dal 1’

By Giuseppe Sacco
0

Hojlund, poco tempo fa, citando van Nistelrooy disse che i gol sono come il ketchup, intendendo che fatto il primo gli altri arrivano a raffica. Ecco, una frase fantasiosa che può adattarsi con meno enfasi e sorrisi anche alla situazione degli infortunati, una pioggia di guai e sfortuna da agosto a ottobre, da Lukaku a Meret: ieri, nel corso della rifinitura verso l’Inter, il portiere s’è procurato la frattura del secondo metatarso del piede destro, salutando per un bel po’, diciamo un paio di mesi, il Napoli e la Nazionale. La beffa doppia? Avrebbe giocato il big match dal primo minuto, titolare dopo quattro partite consecutive in panchina: e invece, Milinkovic-Savic ancora dall’inizio. Oggi come domani.  Fonte; CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
X

“Ti vengo a prendere” un precedente non troppo amichevole tra Conte e…

X

CdS Campania – “OCCHI SU CONTE”. I campioni d’Italia in…

News

Lukaku – La morte del padre è arrivata durante la riabilitazione, sarà il…

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive del 25 ottobre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.