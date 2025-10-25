Meret, ecco i motivi dell’infortunio: tutto è accaduto in allenamento!

Chiamato alla delicata sfida di quest’oggi contro l’Inter, il Napoli deve fare i conti con i numerosi infortuni di queste ultime settimane. Agli assenti già out dalla sfida ai nerazzurri, si è aggiunto anche Alex Meret, destinato a scendere in campo da titolare. Almeno fino alla rifinitura di ieri, quando il portiere friulano, si legge sul portale TuttoNapoli, si è procurato la frattura del secondo metatarso del piede destro, mal posizionato durante un movimento di routine.

L’ex portiere della Spal dovrà restare fuori fra le sei e le otto settimane, con il ritorno in campo previsto direttamente per il 2026. Da stasera toccherà quindi a Vanja Milinkovic-Savic e non va dimenticato che ai box c’è anche il terzo portiere, Nikita Contini. Un’emergenza in tutti i sensi.