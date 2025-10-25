NewsCalcioNapoli

Marotta tuona: ”Basta ai rigorini”

Le parole del presidente dell'Inter

By Lorenzo Capobianco
0

Ai microfoni di Dazn, Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell’Inter ha commentato la situazione del rigore.

Factory della Comunicazione

”’Voglio fare i complimenti al Napoli, ma anche ai ragazzi che hanno giocato una ottima gara purtroppo viziata dal rigore del primo tempo. Casi come quello non dovrebbero ripetersi, lo dice anche il regolamento, non ci devono essere rigorini. Poi il Napoli legittima la vittoria con una grande prestazione ma quello non è rigore. Il rigore ci ha molto condizionato, soprattutto all’intervallo”.

Parole molto forti del dirigente interista

Potrebbe piacerti anche
News

Buongiorno: ”Solidità ritrovata, sto migliorando fisicamente”

Esclusive

NAPOLI-INTER: TOP & FLOP

News

Infortunio KDB, De Canio: ”Forse meno grave del previsto”

News

Chiariello: ”E’ tornato il Napoli, è tornato Conte”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.