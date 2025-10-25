Marotta tuona: ”Basta ai rigorini”

Ai microfoni di Dazn, Giuseppe Marotta, presidente e azionista dell’Inter ha commentato la situazione del rigore.

Factory della Comunicazione

”’Voglio fare i complimenti al Napoli, ma anche ai ragazzi che hanno giocato una ottima gara purtroppo viziata dal rigore del primo tempo. Casi come quello non dovrebbero ripetersi, lo dice anche il regolamento, non ci devono essere rigorini. Poi il Napoli legittima la vittoria con una grande prestazione ma quello non è rigore. Il rigore ci ha molto condizionato, soprattutto all’intervallo”.

Parole molto forti del dirigente interista