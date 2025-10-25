Adnkronos News

Liverpool ancora ko, Brentford vince 3-2

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Non accenna a fermarsi la crisi del Liverpool che non riesce più a vincere in Premier League. I Reds hanno incassato, infatti, il quarto ko consecutivo, cedendo per 3-2 sul campo del Brentford. Padroni di casa in vantaggio grazie ai gol di Dango Ouattara e Schade nel primo tempo, con Kerkez che riapre la gara prima dell'intervallo per la squadra di Slot, ma al 60', Igor Thiago firma il tris su rigore e non basta il ritorno al gol di Salah all'89'. Il Liverpool resta così a 15 punti, mentre il Brentford sale a 13.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ballando, Magnini in lacrime per Rosolino: “Combatte una battaglia…

Adnkronos News

Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda

Adnkronos News

Berrettini-Sinner, botta e risposta… sui capelli: “Sei fortunato a non…

Adnkronos News

Marcella Bella balla ‘Pelle Diamante’ a Ballando, Lucarelli:…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.