Le FORMAZIONI UFFICIALI di NAPOLI e INTER

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, gara in programma alle 18.00 al Maradona e valida per l’ottava giornata di Serie A.
Nel dettaglio, ecco le scelte di Antonio Conte e Cristian Chivu (fonte TMW):
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.