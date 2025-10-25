NewsCalcioNapoli

Jolanda De Rienzo: “Il Napoli paga l’assenza di Lukaku. Conte vuole orgoglio e reazione al Maradona”

By Sara Di Fenza
0
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista e conduttrice Jolanda De Rienzo: “Non vorrei essere nei panni di Conte e dei giocatori, ma le responsabilità vanno sempre condivise. “Non a casa nostra”, c’è scritto anche nel trailer del film dello scudetto. Significa che nessuno può venire al “Maradona” a fare ciò che vuole. L’obiettivo è riprendersi l’orgoglio. Sono curiosa e credo nella reazione. Il Napoli paga l’assenza di Lukaku: è prolungamento della mente dell’allenatore e punto di riferimento dei compagni. Interpreta pienamente l’attaccante così come lo vuole Conte. La sua assenza si sente eccome e il Napoli la sta pagando più di quanto si pensi. Milinkovic-Savic, così come Meret, è un portiere di livello altissimo. Conte vuole il lancio lungo per impostare l’azione, per andare direttamente sulla punta. In questo senso il portiere azzurro si avvicina di più a questo tipo di esigenze”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

“Senza Hojlund punterei ancora su Lucca. Le dichiarazioni di Conte dopo il Psv sono…

Calcio

Marcolin: “Grande centrocampo, ma senza Lobotka nessuno difende”

Calcio

Spinazzola: “E’ ora di tornare ad avere fame”

Calcio

Di Gennaro sceglie Neres falso nueve: niente punti di riferimento

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.