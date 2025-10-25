Jolanda De Rienzo: “Il Napoli paga l’assenza di Lukaku. Conte vuole orgoglio e reazione al Maradona”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista e conduttrice Jolanda De Rienzo: “Non vorrei essere nei panni di Conte e dei giocatori, ma le responsabilità vanno sempre condivise. “Non a casa nostra”, c’è scritto anche nel trailer del film dello scudetto. Significa che nessuno può venire al “Maradona” a fare ciò che vuole. L’obiettivo è riprendersi l’orgoglio. Sono curiosa e credo nella reazione. Il Napoli paga l’assenza di Lukaku: è prolungamento della mente dell’allenatore e punto di riferimento dei compagni. Interpreta pienamente l’attaccante così come lo vuole Conte. La sua assenza si sente eccome e il Napoli la sta pagando più di quanto si pensi. Milinkovic-Savic, così come Meret, è un portiere di livello altissimo. Conte vuole il lancio lungo per impostare l’azione, per andare direttamente sulla punta. In questo senso il portiere azzurro si avvicina di più a questo tipo di esigenze”.