Italo Cucci, giornalista: “Questo Napoli è anche più potente del Napoli di Maradona”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Italo Cucci, giornalista:

“Alla prima uscita di Diego Maradona mi chiamarono, era appena arrivato, era ferragosto. Era in Toscana, mi precipitai immediatamente e mi trovai di fronte un ragazzino che si mangiava le unghie.

Quel giorno, mentre io parlavo con Diego, in un campetto vicino c’era un giovane Sarri che giocava a calcetto con i suoi amici. Non era ancora un calciatore, ma un appassionato! Ricordo Maradona con commozione perché l’ultima cosa che mi ha detto a Monaco 2006 è stata “fratellone”.

Questo Napoli è anche più potente del Napoli di Maradona perché senza di lui non si sarebbero vinti gli scudetti. Questa squadra invece aspira a diventare protagonista del derby d’Italia. Qualcuno si è offeso, ma il Napoli ha tutte le carte per diventare il componente del derby d’Italia. Il fallimento ha chiuso un’epoca, il Napoli ne ha iniziata un’altra e De Laurentiis l’ha costruita. Il Napoli di oggi è una squadra protagonista, poi basta una botta da 6-2 per accanirsi contro come se fosse l’ultima della classe. Sono d’accordo con Capello, anche a me Conte è sembrato un po’ moscio.

Napoli-Inter è una partita non drammatica perché ancora lontana dal giorno del panettone. Se c’è da rompersi la testa meglio farlo adesso, ma la figura fatta in Champions può servire. Sarebbe stupido se dopo questa batosta i ragazzi non si fossero ricaricati. Va bene la poca intensità di Conte, ma poi ci sono i calciatori che devono andare in campo e devono dimostrare”.