Inter blindata e aerea: 12 clean sheet fuori casa e 5 gol di testa, Bonny nuovo protagonista dell’attacco nerazzurro

Dallo scorso campionato, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata per ben 12 volte in trasferta, comprese quattro nelle ultime cinque partite lontano da San Siro — un primato condiviso solo con l’Atalanta tra i top cinque campionati europei.

La squadra di Inzaghi conferma anche la propria forza nel gioco aereo: con 5 reti di testa in questa Serie A, è al vertice in Europa insieme a Barcellona, Chelsea e Arsenal. Nella scorsa stagione i nerazzurri avevano chiuso da leader anche in questa statistica, con 16 gol. Il Napoli, però, non incassa un gol di testa dallo scorso 11 maggio contro il Genoa.

Protagonista del momento è Bonny: con 2 gol e 3 assist, ha preso parte a tutti gli ultimi cinque gol interisti in campionato. L’ultimo a riuscirci era stato Lukaku, tra marzo e aprile 2023, con 7 partecipazioni dirette (3 reti e 4 assist).