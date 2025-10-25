CalcioNews

Il 18 dicembre al via la Supercoppa, il 23 agosto parte la Serie A

By Gabriella Calabrese
Stabilito il calendario ufficiale della Lega, dalla Supercoppa Italiana alla prossima serie A. Sul corrieredellosport.it si legge: “Mentre il campionato 2025/26 inizia a entrare nel vivo, sono già state svelate le date di inizio e di fine del prossimo: la Serie A 2026/27 partirà il 22-23 agosto per concludersi poi il 30 maggio 2027. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, che si è riunito oggi. Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027. E’ stato inoltre stabilita la formula e le date della Supercoppa italiana 2025/26, che si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita, presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025. A contendersi il trofeo i campioni d’Italia del Napoli, il Bologna detentore della Coppa Italia, Inter in qualità di vice-campione e il Milan, finalista di Coppa. La sfida di apertura sarà tra tra gli azzurri ed i rossoneri”

