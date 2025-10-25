(Grafico) – Il Cds dà le possibili formazioni. Neres falso nove!

La soluzione del finto centravanti, dicevamo, è una novità. Assoluta: da Lukaku a Hojlund, passando per Lucca, il Napoli si è sempre appoggiato a un centravanti di ruolo nelle 51 partite del ciclo di Conte. Il falso nove di serata sarà innanzitutto Neres, rapido e tecnico, sinistro fulminante: il suo compito sarà metterla sulla velocità, l’uno contro uno, il fraseggio stretto con i compagni e il movimento per mettere in difficoltà il trio difensivo dell’Inter togliendo riferimenti. Conte, soprattutto prima del Psv e in uno spezzone di un’amichevole a Castel di Sangro, ha provato anche De Bruyne in quella posizione: possibili scambi di ruolo in corsa, con Neres più largo a sinistra e McTominay da mezzala. Si vedrà, piani e tematiche sono in elaborazione. E sono tutti finalizzati a far saltare i piani difensivi avversari e ad aumentare i livelli di qualità, dinamismo e concretezza di una fase apparsa carente nell’ultimo quarto di campo sia a Torino, sia a Eindhoven. Lo snodo del tunnel: il Napoli sta cercando la luce, quella vera, in ogni modo. Magari la riaccenderà un falso nove.

Factory della Comunicazione

Sotto il profilo delle scelte di formazione nel 4-1-4-1, al di là della sostituzione di Hojlund con Neres, Conte sembra orientato a varare la coppia centrale tutta mancina Juan Jesus-Buongiorno, con Beukema in panchina. Di Lorenzo e Spinazzola completeranno la linea. E ancora: Gilmour in regia, Politano a destra a tutta fascia, e il trio Anguissa-De Bruyne-McTominay.

Fonte e grafico CdS