NewsCalcioRassegna Stampa

(Grafico) – Il Cds dà le possibili formazioni. Neres falso nove!

By Giuseppe Sacco
0

La soluzione del finto centravanti, dicevamo, è una novità. Assoluta: da Lukaku a Hojlund, passando per Lucca, il Napoli si è sempre neresappoggiato a un centravanti di ruolo nelle 51 partite del ciclo di Conte. Il falso nove di serata sarà innanzitutto Neres, rapido e tecnico, sinistro fulminante: il suo compito sarà metterla sulla velocità, l’uno contro uno, il fraseggio stretto con i compagni e il movimento per mettere in difficoltà il trio difensivo dell’Inter togliendo riferimenti. Conte, soprattutto prima del Psv e in uno spezzone di un’amichevole a Castel di Sangro, ha provato anche De Bruyne in quella posizione: possibili scambi di ruolo in corsa, con Neres più largo a sinistra e McTominay da mezzala. Si vedrà, piani e tematiche sono in elaborazione. E sono tutti finalizzati a far saltare i piani difensivi avversari e ad aumentare i livelli di qualità, dinamismo e concretezza di una fase apparsa carente nell’ultimo quarto di campo sia a Torino, sia a Eindhoven. Lo snodo del tunnel: il Napoli sta cercando la luce, quella vera, in ogni modo. Magari la riaccenderà un falso nove.  

 

Factory della Comunicazione

Sotto il profilo delle scelte di formazione nel 4-1-4-1, al di là della sostituzione di Hojlund con Neres, Conte sembra orientato a varare la coppia centrale tutta mancina Juan Jesus-Buongiorno, con Beukema in panchina. Di Lorenzo e Spinazzola completeranno la linea. E ancora: Gilmour in regia, Politano a destra a tutta fascia, e il trio Anguissa-De Bruyne-McTominay.

 

 

Fonte e grafico CdS

Potrebbe piacerti anche
X

“Ti vengo a prendere” un precedente non troppo amichevole tra Conte e…

News

Meret shock: stop di due mesi. Duro colpo per il portiere: avrebbe dovuto giocare dal…

X

CdS Campania – “OCCHI SU CONTE”. I campioni d’Italia in…

News

Lukaku – La morte del padre è arrivata durante la riabilitazione, sarà il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.