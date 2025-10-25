Adnkronos News

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche: orari e dove vederle in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale si sposta in Messico, dove oggi, sabato 25 ottobre, sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez andranno in scena la terza sessione di prove libere e ke qualifiche del Gp del Messico. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen negli Stati Uniti, con la sua Red Bull a caccia di una clamorosa rimonta nella classifica Piloti sulla McLaren di Oscar Piastri, capolista, e di Lando Norris, rispettivamente quinto e secondo ad Austin. Il podio è stato infatti chiuso dalla Ferrari di Charles Leclerc, terzo al traguardo e seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton.  La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 andranno in scena oggi, sabato 25 ottobre. Le qualifiche sono in programma alle ore 20.30, mentre per disegnare la griglia di partenza bisognerà aspettare le 23.  La terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tu si que vales, stasera 25 ottobre su Canale 5: le anticipazioni

Adnkronos News

Verissimo, oggi sabato 25 ottobre: ospiti e interviste

Adnkronos News

Oggi è la giornata dedicata della pasta, il piatto simbolo dell’Italia nel…

Adnkronos News

Cremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.