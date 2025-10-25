Di Gennaro sceglie Neres falso nueve: niente punti di riferimento

ANTONIO DI GENNARO A RADIO MARTE: “L’inter ha ritrovato quella fame e la cattiveria dei giorni migliori. I calciatori hanno una grande considerazione dell’allenatore, e Chivu piace molto anche alla proprietà. I nerazzurri hanno ritrovato anche una capacità di divertirsi, giocano quasi a memoria. E’ chiaro – ha detto l’ex centrocampista, allenatore e opinionista Dazn a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- che la gara di Napoli sarà un’altra storia, anche se l’Inter avrà 5-6 giocatori riposati perché il tecnico sta ruotando l’organico. Senza Hojlund propenderei Neres come ‘falso nove’ per non dare punti di riferimento. Però il brasiliano non so se può agire in quel ruolo con efficacia, tenendo conto che l’attaccante è quello che, al netto della finalizzazione, dà i tempi alla squadra, come ha sempre detto Bagnoli. Non penso che nel Napoli di oggi ci sia una difficoltà nella coesistenza tra McTominay e De Bruyne, sono calciatori di livello e sanno come muoversi. Il vero problema secondo me è l’assenza di Lobotka, con il rispetto per Gilmour. Lo slovacco ha una notevole fase difensiva, è un grande calciatore anche perché riesce a leggere in anticipo le giocate. Conoscendo Conte immagino quanto sia arrabbiato per la sconfitta col Psv, perché il Napoli è crollato, laddove contro il Milan aveva perso ma avrebbe anche potuto pareggiare. Il Napoli deve ritrovarsi e per farlo occorre giocare una grande partita contro l’Inter: in tal senso arriva a puntino questo big match: sono convinto che gli azzurri disputeranno un ottimo incontro: contro questa Inter ci vuole una grande gara tecnica, fisica e anche di personalità”

