Conte: ” Obbiettivo tornare in Champions”

Dalla pancia del Maradona ha parlato Antonio Conte sulla prestazione della sua squadra:

Infortuni? Gli infortuni sono troppi, siamo sempre senza titolari. Momento sfortunato ma reagiamo nella giusta maniera ma gli infortuni vanno tenuti in considerazione nella valutazione generale.

Interrogativi? La stagione già è complessa di suo, figuarsi con gli infortuni. Avevamo evitato la goleada col City per prenderla col PSV. Questo non mi è piaciut0, nonostante le difficoltà non va mai persa la testa.

Cosa ci siamo detti dopo Martedi? Abbiamo analizzato la situazione dopo il PSV. Abbiamo affrontato il problema coi calciatori, nel pieno della schiettezza. Se non vogliamo che diventi una stagione come due anni fa, non dobbiamo mai perdere lo spirito. Sia i vecchi che i nuovi. Non mi era mai capitata una situazione come martedi ma c’è sempre una prima volta. L’importante è saper rispondere.

Sulla intuizione di Neres falso nueve: E’ stata una grande mossa? Grazie (ride ndr).Noi allenatori veniamo spesso criticato quindi mi fa felice sapere che ho azzeccato la scelta. Mettere Lucca sarebbe stato servirlo un piatto d’argento ad Acerbi. Neres ha cambiato lo scenario. L’importante è non essere individualisti.

Obiettivo? L’obbiettivo che farebbe felice il presidente è tornare in Champions League.