Conte: ”Nessuna voglia di morire Il rigore? Al Napoli parlo io.”

Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli sull’Inter.

‘Ha rivisto il suo Napoli? Vivo la partita con i miei calciatori, nel bene e nel male. L’Inter è la squadra migliore in Italia in questo momento, non arrivi in finale di Champions due volte in tre anni a caso. La loro rosa è fuori portata, soprattutto rispetto a noi viste le nostre difficoltà a livello di infortuni. Non siamo molto fortunati quest’anno ma combattimo. L’Inter era venuta per ammazzarci. Noi di morire non ne abbiamo molta voglia.

Caso Lautaro? Sinceramente quando giochi queste partite può succedere. Mi preme ricordare i miei anni all’Inter, dove abbiamo vinto lo scudetto dopo 10 anni e dove abbiamo fermato la serie di vittorie della Juventus. Lautaro è un grande giocatore ma non abbiamo mai legato umanamente.

Rigorino? Questa è la differenza tra il Napoli e le altre. All’Inter quando qualcosa non va mandano Marotta, al Napoli parlo io. Vanno fatte delle valutazioni e capire perché si è perso piuttosto che attaccarsi a degli episodi. Io non lo avrei permesso da allenatore. E’ eccessivo. Lasci le cose a chi ha partecipato alla partita.