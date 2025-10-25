NewsCalcioNapoli

Chivu: ”Parliamo di calcio! Buona reazione ma ci siamo persi”

Le parole del tecnico interista

By Lorenzo Capobianco
0

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Christian Chivu, cosi:

Factory della Comunicazione

Rigore? Abbiamo reagito bene, ma parliamo di calcio. Siamo stati in partita, abbiamo preso due pali ma siamo andati sotto nel punteggio e nell’intensità presi dalle cose buone fatte. Abbiamo sprecato energie psicologiche per litigare con la panchina del Napoli.

Primo tempo bene, ma il secondo tempo? Sprecato energie, non abbiamo capito il momento e percepito il pericolo. Conoscevamo quel movimento di MC Tomuìinay ma ce lo siamo persi. Sempre per lucidità abbiamo concesso il terzo gol.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Conte: ”Nessuna voglia di morire Il rigore? Al Napoli parlo io.”

News

Marotta tuona: ”Basta ai rigorini”

News

Buongiorno: ”Solidità ritrovata, sto migliorando fisicamente”

Esclusive

NAPOLI-INTER: TOP & FLOP

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.