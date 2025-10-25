Chivu: ”Parliamo di calcio! Buona reazione ma ci siamo persi”

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Christian Chivu, cosi:

”Rigore? Abbiamo reagito bene, ma parliamo di calcio. Siamo stati in partita, abbiamo preso due pali ma siamo andati sotto nel punteggio e nell’intensità presi dalle cose buone fatte. Abbiamo sprecato energie psicologiche per litigare con la panchina del Napoli.

Primo tempo bene, ma il secondo tempo? Sprecato energie, non abbiamo capito il momento e percepito il pericolo. Conoscevamo quel movimento di MC Tomuìinay ma ce lo siamo persi. Sempre per lucidità abbiamo concesso il terzo gol.