Cariati ha dato i natali ad 8 calciatori e un rosso Ferrari

Factory della Comunicazione

E non solo

Chi è Antonio Fuoco, il pilota della Ferrari nelle Prove Libere del GP del Messico: pilota ufficiale nel WEC, ha vinto una 24 ore di Le Mans

Un italiano al volante della Ferrari dopo 16 anni. Antonio Fuoco prenderà il posto di Lewis Hamilton nelle Prove Libere 1 del GP del Messico, debuttando in Formula 1. Il regolamento prevede 4 sessioni stagionali destinate ai rookie drivers, coloro cioè che non hanno all’attivo alcuna stagione nel campionato. Dopo che Leclerc aveva fatto posto a Dino Beganovic in Bahrain e in Austria, tocca ora all’inglese cedere la vettura a un pilota esordiente. A Fuoco non manca però certo l’esperienza, potendo già vantare in bacheca una 24 ore di Le Mans. L’ultimo italiano ad aver disputato una sessione ufficiale di Formula 1 con la vettura di Maranello era stato Giancarlo Fisichella nel 2009.

Chi è Antonio Fuoco

Nato a Cariati, in Provincia di Cosenza, nel 1996, Antonio Fuoco ha percorso i classici step di crescita nel mondo del Motorsport. Dopo gli inizi nei Kart, ha proseguito la carriera tra le monoposto entrando nella Ferrari Driving Academy. Nel 2015 debutta in GP3 e associa agli impegni del campionato alcuni test con la Ferrari di Formula 1.Nel 2017 disputa il campionato di Formula 2 con il Team Prema, al fianco di Charles Leclerc. Dopo aver conquistato 3 vittorie in due stagioni, nel 2019 diventa terzo pilota della Ferrari in F1. Dal 2023 apre una nuova era della sua carriera, entrando nel programma Endurance del Cavallino come pilota ufficiale.

Pilota ufficiale Ferrari nel WEC

Nel 2022 inizia la sua esperienza nelle gare di durata. Partecipa al Mondiale Endurance (WEC) nella categoria LMGTE Pro al volante della Ferrari di AF Corse, vincendo la 8 ore del Bahrain.L’anno successivo la Ferrari torna ufficialmente a competere nella categoria massima, con la nuova Hypercar 499P. Al volante della numero 50, Fuoco si dimostra tra i piloti più veloci nelle qualifiche tanto da firmare la pole position nella 24 ore di Le Mans. Condivide la vettura con i compagni Miguel Molina e Nicklas Nielsen.Il primo successo nel WEC arriva proprio nella prestigiosa gara francese, nel 2024, all’interno di una stagione chiusa al secondo posto nel campionato piloti.Nella stagione in corso, la Ferrari si è dimostrata la vettura più performante e potrebbe laurearsi campione del Mondo tra i costruttori nell’ultima gara in Bahrain. L’equipaggio di Antonio Fuoco ha conquistato la vittoria nella gara di apertura in Qatar.