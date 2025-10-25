Adnkronos News

Cade dal muro del Pantheon, morto turista giapponese

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. E' successo intorno alle 21.50. La vittima, un uomo di circa 70 anni, è caduto da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che per entrare hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon trovando l'uomo ormai già morto. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza, due feriti gravi

Adnkronos News

Trump partito per missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”

Adnkronos News

Ucraina, l’inviato di Putin in Usa: “Vicini a soluzione…

Adnkronos News

Tu si que vales, stasera 25 ottobre su Canale 5: le anticipazioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.