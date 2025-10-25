Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
NewsCalcioNapoli

Buongiorno: ”Solidità ritrovata, sto migliorando fisicamente”

By Lorenzo Capobianco
0

Dalla pancia del Maradona sono arrivate le prime dichiarazione dei protagonisti. Queste le dichiarazioni di Buongiorno:

Factory della Comunicazione

”Mentalità? Ne abbiamo avuta in entrambi i tempi, siamo felici della prestazione ma dobbiamo continuare.

Cosa ci siamo detti dopo martedi? Dovevamo ritrovarci, essere più uniti, sacrificarci per il gruppo sin dall’inizio, e un po’ ci è mancato. Oggi potevamo sgretolarci ma stando uniti possiamo ottenere risultati eccezionali. Ne abbiamo parlato e poi messo sul campo.

La tua prestazione? Sto migliorando, anche fisicamente. Devo gestire il minutaggio dopo diversi mesi che sono stato fuori. Sto lavorando tanto anche con i preparatori.

Cosa cambia con Juan rispetto a Beukema? Juan ha grande esperienza e si sente, ma mi trovo bene con tutti. Con Sam ma anche c0n Rrhamani che è fuori da molto. L’importante è comunicare bene tra noi difensori

Il Napoli al Maradona ha molta continuità, meno fuori. Come te lo spieghi? Sicuramente la spinta allo stadio è fondamentale, sia nei nostri confronti che per gli avversari. I tifosi ci trasmettono grande passione.

Scudetto? Pensiamo partita per partita”

Potrebbe piacerti anche
Esclusive

NAPOLI-INTER: TOP & FLOP

News

Infortunio KDB, De Canio: ”Forse meno grave del previsto”

News

Chiariello: ”E’ tornato il Napoli, è tornato Conte”

Live

RIVIVI IL LIVE – Napoli-Inter 3-1: gli azzurri riscattano il brutto ko di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.