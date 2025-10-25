Buongiorno: ”Solidità ritrovata, sto migliorando fisicamente”

Dalla pancia del Maradona sono arrivate le prime dichiarazione dei protagonisti. Queste le dichiarazioni di Buongiorno:

”Mentalità? Ne abbiamo avuta in entrambi i tempi, siamo felici della prestazione ma dobbiamo continuare.

Cosa ci siamo detti dopo martedi? Dovevamo ritrovarci, essere più uniti, sacrificarci per il gruppo sin dall’inizio, e un po’ ci è mancato. Oggi potevamo sgretolarci ma stando uniti possiamo ottenere risultati eccezionali. Ne abbiamo parlato e poi messo sul campo.

La tua prestazione? Sto migliorando, anche fisicamente. Devo gestire il minutaggio dopo diversi mesi che sono stato fuori. Sto lavorando tanto anche con i preparatori.

Cosa cambia con Juan rispetto a Beukema? Juan ha grande esperienza e si sente, ma mi trovo bene con tutti. Con Sam ma anche c0n Rrhamani che è fuori da molto. L’importante è comunicare bene tra noi difensori

Il Napoli al Maradona ha molta continuità, meno fuori. Come te lo spieghi? Sicuramente la spinta allo stadio è fondamentale, sia nei nostri confronti che per gli avversari. I tifosi ci trasmettono grande passione.

Scudetto? Pensiamo partita per partita”