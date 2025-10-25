Adnkronos News

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il programma di Carlo Conti, ‘Tale e Quale Show’, in onda ieri sera 24 ottobre su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 2.937.000 spettatori, raggiungendo il 20,1% di share. Medaglia d’argento a Canale 5 con ‘Tradimento’ che ha raccolto 2.135.000 spettatori e il 15,1% di share mentre Rete 4 con ‘Quarto Grado’ ha interessato 1.290.000 spettatori (10,3% share).  Fuori dal podio troviamo Nove con ‘Fratelli di Crozza’ che ha raggiunto 938.000 spettatori (5,4% share) mentre La7 con ‘Propaganda Live’ ha incollato allo schermo 827.000 spettatori (6,3% share). A seguire: Italia1 con ‘Assassin Club’ (723.000 spettatori, 4,3% share); Rai3 con ‘FarWest’ (540.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con ‘Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo’ (387.000 spettatori, 2.5% share); Rai2 con ‘Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è’ (385.000 spettatori, 2,3% share).  In access prime time vince Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ con 4.857.000 spettatori (25,1% share) mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.295.000 spettatori (22.1%). 
