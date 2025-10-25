NAPLES, ITALY - JUNE 04: President of SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, looks on next to the Serie A trophy following the Serie A match between SSC Napoli and UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on June 04, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) NewsCalcioNapoli ADL: ”Questo è il vero Napoli” Arriva il ''tweet'' del presidente By Lorenzo Capobianco il Ott 25, 2025 - 21:30:46 0 Condividi Come suo solito, De Laurentiis utilizza il mezzo social per esprimere la sua felicità per la prestazione del Napoli sull’Inter: Queste le sue parole: Factory della Comunicazione ”’Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!” CalcioDe LaurentiisNapoli 0 Condividi FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestE-mail