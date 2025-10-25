Adnkronos News

Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E' morta a Roma, dopo aver combattuto per anni, coraggiosamente contro la malattia, Silvia Signorelli, storico ufficio stampa di alcuni tra i maggiori teatri della Capitale (Brancaccio, Sala Umberto), alla guida della Sisi Comunication. L'annuncio in un post pubblicato su Instagram della sua società di comunicazione.    Scrivono i colleghi: "Carissimi amici, questa è senza dubbio la comunicazione più dolorosa, quella che abbiamo sperato di non dover dare mai. Oggi ci ha lasciati la nostra Silvia. Non è solo il mondo del teatro a perdere qualcosa, ma tutti noi. Ciò che però Silvia ci ha donato, negli anni trascorsi al suo fianco, rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi".  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Serie A, oggi Napoli-Inter – Diretta

Adnkronos News

Serie A, pareggio 0-0 tra Como e Parma. L’Udinese batte 3-2 il Lecce

Adnkronos News

Lorenzo Bernard argento a mondiali paraciclismo su pista, Anvcg si congratula

Adnkronos News

Juventus, Tudor: “Non ho paura dell’esonero, so come migliorare…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.