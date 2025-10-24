Senza Hojlund, Conte potrebbe provare la soluzione “falso nove”

Probabilmente Rasmus Hojlund salterà anche la gara di domani al Maradona contro l’Inter, ma al suo posto Conte potrebbe optare per la soluzione falso nove. Il Corriere dello Sport scrive: “Lucca, dunque, non sembra candidato a iniziare anche la terza di fila dal primo minuto se il biondo collega rimanderà il rientro; e come lui anche Ambrosino, l’altro numero 9 di nascita, dinamico e vivace sia contro il Cagliari sia a Torino. Conte, dunque, prepara un’alternativa, una mossa provata in uno sprazzo di amichevole anche a Castel di Sangro e alla vigilia della Champions. In ritiro, all’epoca, fu De Bruyne ad agire in questa posizione per qualche minuto, ma il ventaglio delle soluzioni è di certo più ampio e può comprendere anche gli esterni Neres e Lang, cioè uomini con gol nei piedi e nel Dna. Si vedrà. Anche perché, prima di affondare il colpo e accendere una variante, bisogna attendere il responso sulle condizioni di Hojlund”.

Factory della Comunicazione