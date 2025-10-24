NewsCalcioRassegna Stampa

Senza Hojlund, Conte potrebbe provare la soluzione “falso nove”

By Emilia Verde
0

Probabilmente Rasmus Hojlund salterà anche la gara di domani al Maradona contro l’Inter, ma al suo posto Conte potrebbe optare per la soluzione falso nove. Il Corriere dello Sport scrive: “Lucca, dunque, non sembra candidato a iniziare anche la terza di fila dal primo minuto se il biondo collega rimanderà il rientro; e come lui anche Ambrosino, l’altro numero 9 di nascita, dinamico e vivace sia contro il Cagliari sia a Torino. Conte, dunque, prepara un’alternativa, una mossa provata in uno sprazzo di amichevole anche a Castel di Sangro e alla vigilia della Champions. In ritiro, all’epoca, fu De Bruyne ad agire in questa posizione per qualche minuto, ma il ventaglio delle soluzioni è di certo più ampio e può comprendere anche gli esterni Neres e Lang, cioè uomini con gol nei piedi e nel Dna. Si vedrà. Anche perché, prima di affondare il colpo e accendere una variante, bisogna attendere il responso sulle condizioni di Hojlund”.

