Pandev: “PSV? Prestazione disastrosa. Napoli-Inter? Conte in A fuoriclasse”
L’ex attaccante del Napoli Goran Pandev ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica oggi in edicola alla vigilia del match di domani. Ecco di seguito un estratto del suo intervento
“Il Napoli a Eindhoven mi ha deluso. Ha fatto una partita disastrosa. In Europa non si devono fare queste figure. Napoli-Inter, nerazzurri favoriti? La Champions e la Serie A sono diverse. Per l’Inter non sarà una passeggiata a Napoli. Conte, soprattutto in campionato, è un fuoriclasse, e ce ne saranno tanti anche in campo. Più che la tattica, mi aspetto che possa essere decisiva una grande giocata, in una cornice incredibile”.