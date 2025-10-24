Pandev: “PSV? Prestazione disastrosa. Napoli-Inter? Conte in A fuoriclasse”

L’ex attaccante del Napoli Goran Pandev ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica oggi in edicola alla vigilia del match di domani. Ecco di seguito un estratto del suo intervento

Factory della Comunicazione

“Il Napoli a Eindhoven mi ha deluso. Ha fatto una partita disastrosa. In Europa non si devono fare queste figure. Napoli-Inter, nerazzurri favoriti? La Champions e la Serie A sono diverse. Per l’Inter non sarà una passeggiata a Napoli. Conte, soprattutto in campionato, è un fuoriclasse, e ce ne saranno tanti anche in campo. Più che la tattica, mi aspetto che possa essere decisiva una grande giocata, in una cornice incredibile”.