Nuovo ruolo per l’ex Napoli Rafa Benitez

Rafa Benitez parlerà greco. Dopo più di un anno e mezzo, l’ex allenatore del Napoli tornerà su una panchina. A convincerlo a tornare in pista è stato il Panathinaikos, che ha la ferma volontà di vincere il campionato dopo quindici anni. Prima del suo ingaggio, il club greco ha salutato il precedente tecnico Christos Kontis, che lascia la squadra al settimo posto in classifica con nove punti in sei partite. Per Kontis è stato decisivo il 3-1 subito in trasferta sul campo del Feyenoord. In Europa League, il Pana ha tre punti in tre partite e due sconfitte consecutive. Uno score che ha convinto il club a puntare su qualcuno che di Europa se ne intende. Già, perché Rafa Benitez l’Europa League l’ha vinta due volte, una con il Chelsea e un’altra con il Valencia, quando si chiamava ancora Coppa Uefa.

Factory della Comunicazione