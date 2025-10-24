NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Inter, ancora una sfida importante senza Rrahmani

By Emilia Verde
Domani alle ore 18,00 il Napoli, al Maradona affronterà l’Inter per la nona di campionato di Serie A, e Conte dovrà fare ancora a meno di Amir Rrahmani. Il Corriere dello Sport scrive: “Niente rischi nel bel mezzo del tour de force con ancora cinque partite in due settimane: Amir Rrahmani non ci sarà domani contro l’Inter. Rientro rimandato alla prossima partita, quella di martedì a Lecce. Prudenza è la parola chiave, risponde alla strategia solita del Napoli quando ci sono infortuni. Nessuna fretta per i recuperi, soprattutto quando il calendario è così ingolfato e ricco di impegni. Rrahmani dunque salterà la sua nona partita di fila dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra nella prima sosta per le nazionali a settembre e il successivo stop dopo la panchina con il Pisa. Due su due da titolare a inizio stagione, poi adios. Ma il ritorno in campo è molto vicino. Domani, però, Conte dovrà ancora una volta rinunciare al suo centrale. Per la formazione non ci saranno grandi stravolgimenti dopo la debacle, solo qualche cambio”.

