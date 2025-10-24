Napoli-Eintracht, vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Bergamo: “Rischi per l’ordine pubblico”

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo per la gara di Champions League Napoli–Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre 2025 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il provvedimento — adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e su proposta della Questura di Napoli — è motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, le autorità hanno richiamato i rapporti di amicizia tra i tifosi dell’Eintracht e quelli dell’Atalanta, che in passato hanno provocato criticità.

Nella nota ufficiale si ricorda, infatti, che nel marzo 2023 alcuni sostenitori bergamaschi avevano fornito supporto ai tifosi tedeschi in occasione dei gravi incidenti avvenuti durante l’incontro di ritorno tra Napoli ed Eintracht.

Alla luce delle più recenti informazioni raccolte, il rischio di nuovi disordini non è stato escluso. Pertanto, potranno acquistare i tagliandi soltanto i residenti nella provincia di Bergamo che risultino titolari di tessera di fidelizzazione “Napoli Calcio” attiva al 30 agosto 2025.