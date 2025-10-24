Adnkronos News

MotoGp, in Malesia si corre gara Sprint: orario e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 25 ottobre con la gara Sprint del Gran Premio della Malesia – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell'Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, protagonista di un finale di stagione in crescendo.  Ancora in difficoltà invece Pecco Bagnaia, caduto con la sua Ducati. Stagione finita invece per il compagno di scuderia Marc Marquez per infortunio, già laureatosi campione del mondo.  La gara Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGp è in programma sabato 25 ottobre alle ore 9. La gara corta si potrà seguire in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8 e in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ue, Draghi: “Sotto attacco principi su cui si fonda, futuro deve essere…

Adnkronos News

Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana

Adnkronos News

Sinner, il tabellone di Parigi: esordio con Michelsen o Bergs, Musetti o Zverev in…

Adnkronos News

Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip: “Incapace di controllare…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.