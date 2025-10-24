Adnkronos News

Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull'Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. La perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni, ma estendendo alle Regioni meridionali un'intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti, soprattutto, sui rilievi. L'avviso prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.   
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trump e Putin, il vertice congelato e i messaggi incrociati tra sanzioni e minacce

Adnkronos News

Roma ancora ko in casa, il Viktoria Plzen vince 2-1 all’Olimpico

Adnkronos News

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

Adnkronos News

Sinner formato derby, Cobolli battuto a Vienna. Ora Bublik ai quarti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.