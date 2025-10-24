CalcioSlide

L’Inter è a Napoli: Chivu sceglie il cuore della città

By Diego Marino
L’Inter è sbarcata a Napoli.

La formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu è arrivata alle 18:25 all’aeroporto di Capodichino con un volo charter proveniente da Milano Malpensa.

Per la prima volta, il club ha scelto di alloggiare nel cuore della città, al prestigioso Palazzo Caracciolo di via Carbonara, elegante struttura storica che ospiterà la squadra per il ritiro prepartita.

Intorno alle 19 il pullman dell’Inter ha raggiunto l’hotel, accolto da un folto gruppo di tifosi nerazzurri e da diversi sostenitori argentini accorsi soprattutto per salutare Lautaro Martínez.

L’intero piano riservato ai giocatori garantisce massima tranquillità e concentrazione in vista della sfida di domani.

La partenza per lo stadio Diego Armando Maradona è fissata per le 15:45.

