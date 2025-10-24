Il Napoli torna a giocare a casa, Conte si affida al Maradona

Il Napoli torna al Maradona, domani sera per la sfida all’Inter, e Antonio Conte si affida alla forza del Maradona per affrontare un’altra sfida importante. Il Mattino scrive: “Cosa si fa quando il cuore va in pezzi? Cosa quando tutto il mondo sembra girare contro? Si cerca riparo, conforto nelle proprie certezze. Se l’è chiesto anche Antonio Conte, lo ha fatto tutta Napoli in queste 48 ore dopo Eindhoven. E la risposta è stata unica per tutti. Si torna a casa, al Maradona, in quella che è stata l’arma in più per raggiungere qualsiasi obiettivo. Sempre. E nell’ultimo periodo ancora di più. C’è un tempo per leccarsi le ferite e un tempo per giocare anche se sono fresche. Quel tempo è arrivato. Dopo Istanbul c’è sempre Atene. E dopo il Psv ci sarà sempre l’Inter. O, almeno, sabato ci sarà. Pronta a un altro big match, quello più atteso da tutti. Un anno fa il Maradona fu un fattore alla fine decisivo. Lo sarà sicuramente anche quest’anno. Soprattutto dopo lo scivolone europeo”.

Factory della Comunicazione