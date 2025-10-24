Il Maradona ancora sold out, ancora il dodicesimo uomo in campo

Il Napoli affronterà domani l’Inter per l’ottava di campionato di Serie A, al Maradona stavolta, lo stadio di Fuorigrotta che ancora una volta ha registrato il sold out. Il Mattino scrive: “Nelle ultime 15 partite a Fuorigrotta il Napoli ha fatto quasi en plein: 12 vittorie, gli altri sono pareggi. Per risalire all’ultima sconfitta bisogna andare a un anno fa quando fu la Lazio a sorprendere i padroni di casa in una notte piena di rammarico e stranezze. Una di quelle che hanno insegnato tanto, poi, per andare a vincere lo scudetto. Conte spera possa essere così anche stavolta, dopo il Psv: misure diverse, ma stessa tristezza. Tra la scorsa stagione e questa gli azzurri hanno saputo mettere insieme cinque vittorie di fila: da quella iconica contro il Cagliari all’ultima contro il Genoa. Due modi, due esultanze, due momenti diversi, certo. Ma anche la stessa voglia di prendersi il risultato. Lo stadio può dare qualcosa in più. Ma anche, a volte, qualcosa in meno.

I numeri sembrano bellissimi a prescindere. In tutto il 2025 – e più in generale nelle ultime 22 gare interne – la media spettatori ha superato i 50mila. Effetto Maradona che spinge gli azzurri quando serve, quando si è spalle al muro. Lo è stato, quest’anno, già contro Cagliari e Pisa, ma anche con lo Sporting CP al ritorno napoletano della Champions casalinga. I numeri sono cresciuti tanto nell’ultimo triennio e non sempre in meglio. Perché quando c’è la corsa al posto in gradinata non è detto che cresce anche l’apporto. Ma è un dettaglio, lo scotto da pagare per avere lo stadio sempre pieno. Anche qualche mugugno di troppo, al terzo tocco sbagliato, può fare la differenza. Lo ricordi, il Maradona, per il match di sabato. In una città dove difficilmente si rema tutti insieme, verso la stessa meta, il Maradona deve essere controtendenza, situazione a parte. Anzi, quasi da esempio. Anche e soprattutto nei big match. Non c’è stato alcun dubbio per la partita contro i nerazzurri: sold out in pochi minuti. Tutto ancora esaurito, oltre 50mila cuori napoletani pronti a assistere al ritorno a Fuorigrotta dei campioni in carica.

Ora, però, ci si sposta dove si conosce tutto: non solo l’Inter, anche il Como e l’Eintracht Francoforte una dopo l’altra, due gare decisive prima della prossima sosta che possono indirizzare la stagione della squadra di Conte. E, neanche a dirlo, due match da sold out, colorati d’azzurro. Con l’annata che entra nel vivo, bisogna pur trovare un appiglio, una speranza. Dopo sei gol incassati e qualche faccia imbronciata di troppo. Napoli è colpita dopo la notte da incubo in Olanda. Ferita, ma non troppo. Disposta a scendere a patti: dimenticare tutto in un attimo. Anzi, in 90 minuti. Che possono indirizzare qualcosa, spostarne un’altra. Che possono certificare quali problemi ci siano e quali strade per superarli. Tutto in 90 minuti davanti alla propria gente, per cancellare dagli occhi quelle sei curve sbagliate e ritrovare il rettifilo”.