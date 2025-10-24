Gioca o non gioca, Hojlund ancora in dubbio per la sfida all’Inter

Il Napoli giocherà domani alle 18,00 al Maradona contro l’Inter, e Rasmus Hojlund potrebbe saltare anche questa gara, dopo il Torino e il PSV. Il Corriere dello Sport scrive: “Nella miglior delle ipotesi, insomma, Conte potrà contare sul suo centravanti più incisivo, 4 gol in sei partite giocate con il Napoli ed equamente distribuiti tra Champions e campionato, bloccato sul più bello da un affaticamento muscolare alla vigilia della trasferta a Torino: dopo aver realizzato l’ottava rete in dieci presenze tra club e nazionale danese, il miglior avvio di stagione della sua carriera. Contro il Toro e il Psv, al posto di Rasmus, il signor Antonio s’è affidato a un altro centravanti vero, di ruolo: Lucca. Ma domani, nel caso di forfait e di arrivederci alla prossima, magari già Lecce, potrebbe cambiare qualcosa: soluzione falso nove”.

Factory della Comunicazione