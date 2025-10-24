NewsCalcioRadio e Tv

Di Marzio: “Sogno di diventare ds e…di vincere lo Scudetto con il Napoli”

By Giovanni Esposito
0

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky ed esperto di Calciomercato, si è raccontato nel corso del podcast “Questo e quello”. Nel corso dell’intervista, Di Marzio ha anche svelato un suo sogno.

Factory della Comunicazione

“Vorrei lavorare all’interno di un club come direttore sportivo. Questo è il mio sogno. Voglio capire se tutte le nozioni che ho appreso mi possono essere utili in questo contesto. Ecco vedere dall’altra parte come si vive il mercato. In quale squadra vorrei fare il ds? Il mio papà, Gianni Di Marzio, è stato il primo napoletano ad allenare il Napoli, ma non ha vinto lo Scudetto. Ecco, a me piacerebbe fare il ds del Napoli e vincere uno Scudetto. Ma, ovviamente, stiamo fantasticando”.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @questoequello_podcast

Potrebbe piacerti anche
News

Gazzetta-Napoli, la difesa non c’è: 16 gol incassati in 10 gare!

News

Simeone: “Ristrutturazione Maradona? 2 milioni investiti dal Comune”

News

Paganin: “Sconfitta con il PSV? Campanello d’allarme”

News

Con Hojlund ci sono più certezze, la rifinitura di oggi darà risposte concrete

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.