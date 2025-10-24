Di Marzio: “Sogno di diventare ds e…di vincere lo Scudetto con il Napoli”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky ed esperto di Calciomercato, si è raccontato nel corso del podcast “Questo e quello”. Nel corso dell’intervista, Di Marzio ha anche svelato un suo sogno.

“Vorrei lavorare all’interno di un club come direttore sportivo. Questo è il mio sogno. Voglio capire se tutte le nozioni che ho appreso mi possono essere utili in questo contesto. Ecco vedere dall’altra parte come si vive il mercato. In quale squadra vorrei fare il ds? Il mio papà, Gianni Di Marzio, è stato il primo napoletano ad allenare il Napoli, ma non ha vinto lo Scudetto. Ecco, a me piacerebbe fare il ds del Napoli e vincere uno Scudetto. Ma, ovviamente, stiamo fantasticando”.