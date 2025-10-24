D’Agostino: “Conte? Dopo il 6-2 doveva chiedere solo scusa”

Nel corso della trasmissione “Le Foot Toujours“, trasmissione in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, Gaetano D’Agostino, ex calciatore e attualemente allenatore, ha commentato PSV-Napoli 6-2. Ecco un estratto delle sue parole.

Factory della Comunicazione

“Conte non si è assunto responsabilità. Dopo un 6-2 doveva chiedere scusa e stop. Non doveva parlare di mercato, degli acquisti. In questi casi bisogna chiedere scusa da allenatore e basta. Qualsiasi altra cosa che dice è sbagliata.

I 9 nuovi acquisti? Bisogna capire se la coperta la vuoi che ti copra il collo o i piedi. Conosciamo Conte, sappiamo che quando non gli si prendono certi calciatori bussa alla porta e certe volte pure in maniera pesante. Ora che te ne prendono nove parli di esubero? Stimo Conte, ma non sono d’accordo. Ma vi ricordate a gennaio senza Kvara? Lì giustamente ne parlava ma ora con nove giocatori nuovi estremizzi tutto”.