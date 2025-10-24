NewsCalcioRassegna Stampa

CsD Campania – “CI VUOLE HOJLUND”. Rasmus ci prova, Conte ha un piano B con un cambio di ruolo

By Giuseppe Sacco
0

Hojlund ancora in dubbio verso il big match di domani con i nerazzurri

 

 

Se non riuscirà  a recuperare,  Antonio pensa  al nove atipico  con Lucca   in panchina   vero o falso  il gioco dei 9

 

Oggi Rasmus sosterrà il provino decisivo per capire se potrà rientrare. L’alternativa è il finto centravanti

 

Hoj ha già saltato  le sfide con Torino e Psv coincise  con due sconfitte  

 

I l grande dubbio tra i dubbi. Domani arriva l’Inter al Maradona, in palio per tutti c’è almeno il secondo posto in campionato e per il Napoli invece anche qualcosa di più importante e introspettivo, dopo i sei schiaffi con il Psv e l’abdicazione dal trono della Serie A. La serata è di quelle importanti se non addirittura cruciale, e Antonio Conte non sa ancora se potrà contare sul suo centravanti principe. In altre parole: il nodo del ritorno di Rasmus Hojlund dopo due partite saltate per infortunio, e fatalità coincise con due sconfitte, sarà sciolto soltanto oggi in occasione della rifinitura. Le sensazioni non sono esattamente positive, a questo punto: ieri Hoj non è tornato in gruppo e il segnale, considerando che la sfida si giocherà domani, non può certo definirsi positivo. Anzi. Ma tant’è. E così, in attesa del provino decisivo è iniziata un’altra vigilia di incertezza un po’ come quella di Eindhoven, caratterizzata dai tormenti sull’impiego di McTominay. Per la cronaca: se Hojlund non recupererà, il Napoli dovrà affrontare l’Inter, non di certo una squadra qualsiasi, ancora una volta senza il suo asse centrale al netto delle assenze già certificate di Rrahmani e Lobotka. E Lukaku, certo.  

