Con Hojlund ci sono più certezze, la rifinitura di oggi darà risposte concrete

Il Napoli, che domani affronterà l’Inter al Maradona, potrebbe trovarsi a fare a meno ancora una volta di Rasmus Hojlund, ma con lui le gare prendono un’altra piega, non solo in termini di gol. Il Corriere dello Sport scrive: “Senza Rasmus, nelle ultime due partite, sono arrivate due sconfitte in fila e soprattutto la pericolosità e la concretezza offensive sono crollate inesorabilmente: la forza, la velocità e la capacità di Rasmus di attaccare la profondità e gli spazi sono armi fondamentali sia con il 4-1-4-1 sia con il 4-3-3. Ecco perché il suo rientro sarebbe fondamentale, a maggior ragione se il prossimo avversario si chiama Inter e la precedente esibizione è coincisa con un crollo senza appello. Oggi sarà una rifinitura molto delicata. In linea con la partita di domani”.

