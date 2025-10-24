NewsCalcioRassegna Stampa

Con Hojlund ci sono più certezze, la rifinitura di oggi darà risposte concrete

By Emilia Verde
0

Il Napoli, che domani affronterà l’Inter al Maradona, potrebbe trovarsi a fare a meno ancora una volta di Rasmus Hojlund, ma con lui le gare prendono un’altra piega, non solo in termini di gol. Il Corriere dello Sport scrive: “Senza Rasmus, nelle ultime due partite, sono arrivate due sconfitte in fila e soprattutto la pericolosità e la concretezza offensive sono crollate inesorabilmente: la forza, la velocità e la capacità di Rasmus di attaccare la profondità e gli spazi sono armi fondamentali sia con il 4-1-4-1 sia con il 4-3-3. Ecco perché il suo rientro sarebbe fondamentale, a maggior ragione se il prossimo avversario si chiama Inter e la precedente esibizione è coincisa con un crollo senza appello. Oggi sarà una rifinitura molto delicata. In linea con la partita di domani”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Il Maradona ancora sold out, ancora il dodicesimo uomo in campo

News

Napoli-Inter, ancora una sfida importante senza Rrahmani

News

Senza Hojlund, Conte potrebbe provare la soluzione “falso nove”

News

Il Napoli torna a giocare a casa, Conte si affida al Maradona

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.