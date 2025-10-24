NewsCalcioNapoli

Compagnoni: “Le parole di Conte inaccettabili. Napoli-Inter sarà lo spartiacque: se perde, può aprirsi una crisi devastante”

By Emanuela Menna
0

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, è intervenuto nella trasmissione Forza Napoli Sempre su Radio Marte, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Le parole di Conte sul ‘fumo negli occhi’ o su i tifosi ‘presi per i fondelli? Sono per me inaccettabili. Il Napoli deve tornare ad essere squadra. Ci sono giocatori in condizioni pessime e non ne capisco il motivo: Di Lorenzo, per citarne uno, è irriconoscibile. Il problema di Conte è che ha tante alternative a sinistra e nessuna a destra, dove deve spostare Spinazzola in un ruolo non suo. Le parole di Conte preoccupano, perché fanno capire che qualcuno è rimasto con la testa allo scudetto, qualcun altro è scontento, altri ancora pensano a sé… Non è una bella situazione. Capiremo solo sabato l’efficacia o meno delle parole di Conte dopo la partita contro il Psv. Se sabato la reazione sarà positiva, sarà stato un colpo di genio; in caso contrario, vorrà dire che lo spogliatoio non è compatto. La gara con l’Inter ci dirà come stanno le cose. Se vinci con l’Inter, cambia tutto; se perdi, non posso immaginare cosa succederà nel post partita. Napoli-Inter, lo ripeto, sarà il vero spartiacque che permetterà di archiviare PSV-Napoli come incidente di percorso, ma in caso di vittoria. Perdere, invece, aprirebbe una crisi che sarebbe devastante. Ho commentato l’Inter in Champions ed è stata una gara strana. Nella prima mezz’ora è stata presa a pallate dall’Union, che ha avuto almeno quattro palle gol. I nerazzurri, però, ad un certo punto si sono compattati e ripresi. L’anno scorso, quando facevi le rotazioni, entravano Taremi e Arnautovic e ti mettevi le mani nei capelli, mentre Bonny ed Esposito sono due ragazzi ‘terribili’ che fanno paura alle difese e vanno in porta. Sono ottimista e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno in casa Napoli, ma è evidente che c’è un problema, perché la situazione non ha fatto che peggiorare nelle ultime settimane”

Potrebbe piacerti anche
News

ULTIM’ORA- Sky: “Hojlund ha recuperato: ci sarà con l’Inter!

News

D’Agostino: “Conte? Dopo il 6-2 doveva chiedere solo scusa”

News

Pandev: “PSV? Prestazione disastrosa. Napoli-Inter? Conte in A…

News

Di Marzio: “Sogno di diventare ds e…di vincere lo Scudetto con il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.