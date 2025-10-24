Chivu alla vigilia di Napoli-Inter: “Partita importante ma non decisiva, concentrazione e professionalità al primo posto”

Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Settimana difficile per il Napoli, quali insidie porterà la sfida del Maradona?

«Quello che è accaduto centra poco. Affrontiamo la squadra campione d’Italia e le ambizioni sono altissime. Sarà una partita combattuta e tutte vorranno portare a casa il risultato».

Che risposte si attende da questa partita?

«Non possiamo paragonare la gara di domani con quella dell’anno scorso, anche se dobbiamo chiaramente guardare quanto accaduto. La rivalità c’è, il Napoli è una realtà del calcio italiano, come dimostra il fatto che hanno vinto due scudetti negli ultimi tre anni».

Gara decisiva in ottica scudetto?

«Sarà una partita importante, non dobbiamo negare l’evidenza e la realtà. Però è presto per parlare di partita che può indirizzare la stagione. Quello che vale per una squadra vale anche per l’altra. Si va avanti e bisogna capire anche l’importanza di questa partita. Si gioca tanto ma non si gioca tutto».

Come spiego il giorno di riposo dato ai ragazzi dopo il 4-0 in Champions?

«Il giorno di riposo è normale. Il miglior allenamento per una squadra è riposare. Veniamo da un periodo frenetico di impegni, inclusi quelli delle nazionali, poi siamo andati a Roma e in Belgio. I giocatori non sono stati con i loro cari. Mi sembrava giusto staccare un po’ la spina e concedere ai ragazzi una giornata insieme alle famiglie. Ogni tanto bisogna staccare. Mi fido della loro professionalità e responsabilità e siccome si gioca tanto a volte è difficile fare allenamenti dove prepari al meglio la partita».

Ci sono differenze nel preparare le partite da giocatore e da allenatore?

«Non bisogna differenziare le partite. Ogni partita va trattata in maniera uguale e guai a considerare qualcuno inferiore. Se cerchi di essere sempre la tua migliore versione tutto diventa più semplice. Una vittoria non è mai scontata, bisogna meritarsela e saper gestire i momenti in cui si va in difficoltà».

Come cambia l’attacco con Lautaro assieme a Bonny o Pio Esposito?

«In attacco abbiamo quattro attaccanti compatibili. A prescindere da come li impiego, il loro rendimento è sempre lo stesso. Non esistono coppie, perché abbiamo attaccanti generosi che hanno dimostrato che sanno fare e sanno stare insieme».

Si segna troppo poco in Serie A?

«Non credo sia un problema, anzi. Gli allenatori sono preparati e preparano le partite in base alle caratteristiche dell’avversario. Ci sono partite più aperte, spettacolari e belle ma non vuol dire che il calcio italiano è scaduto o che è inferiore rispetto ad altre realtà. E’ semplicemente un modo diverso di fare calcio».

Che stimoli porta la sfida a un allenatore top come Conte?

«Non credo che ci sia bisogno di parlare di determinate cose. Conte è stato qui anni fa, Inzaghi ha vinto al seconda stella facendo due finali di Coppa. Non credo che ci siano motivazioni in più per qualcuno dei veterani solo perché affronta Conte. Siamo l’Inter e abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo essere. Abbiamo l’ambizione di condurre una grande stagione e portare avanti il progetto e quanto fatto di buono nelle ultime stagioni».