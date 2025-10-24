Cena tributo a Maradona all’Ostaria Pignatelli

Il 30 ottobre, a Napoli, si celebra quello che viene definito a Napoli “il Natale laico”: l’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona. E se lo scorso anno, Ostaria Pignatelli ha voluto partecipare ai festeggiamenti introducendo in menù uno dei piatti preferiti dal Pibe de Oro (la pasta condita con aglio, olio, mollica fritta e peperoncino, battezzandola “Spaghetti alla Maradona”) quest’anno l’Ostaria ha organizzato un piccolo “tributo”: una cena interamente dedicata a D10S, come viene chiamato dai tifosi di tutto il mondo.

Factory della Comunicazione

La cena si svolgerà nell’Ostaria Pignatelli Privé, una sala intima e riservata, in via San Pasquale a Chiaia, a due passi dalla sede principale, quella di Riviera di Chiaia. Per la serata di giovedì 30 ottobre, sono stati ìnvitati Sabatino Sirica, storico pasticcere del Calcio Napoli, e Francesco De Luca, responsabile della redazione sportiva de Il Mattino e, all’epoca di Maradona, giovane cronista.

Sirica proporrà alcuni dei dolci preferiti dal Pibe de Oro, accompagnandoli con pillole di ricordi della sua amicizia con il calciatore più amato dai napoletani; De Luca racconterà di vita vissuta.

Nel menù lo chef della casa Vincenzo Politelli accanto agli “Spaghetti alla Maradona” ha inserito la sua versione della “Pasta, patate e provola” che, oltre ad essere uno dei piatti più gettonati del locale, era un must prima di ogni incontro con i bianconeri. Maradona, infatti, l’aveva mangiata a casa del collega Bruscolotti, cucinato dalla moglie Mary, alla vigilia di una partita contro la Juve, conclusasi vittoriosamente e, da allora, era diventato un piatto fisso dei pre-gara.

Il secondo piatto sarà un omaggio alla cucina sudamericana: l’asado, tradizionale grigliata argentina, che celebra la lenta cottura della carne alla brace. A conclusione, ci saranno le frittele con la crema, di cui il bomber era golosissimo, e i famosi babà di Sirica.

Fonte: Il Mattino