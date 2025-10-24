Adnkronos News

Ascolti tv, vince ‘Noi del Rione Sanità’ su Rai1. L’access prime time è di Scotti

(Adnkronos) – ‘Noi del Rione Sanità’, in onda su Rai1, ha conquistato la prima serata di giovedì con 3.123.000 spettatori e il 19.1% di share. Al secondo posto su Canale5 ‘Io Canto Family’, seguito da 2.173.000 spettatori con il 15.9%. Terzo gradino del podio per ‘Splendida Cornice’ su Rai3, con 975.000 spettatori e il 5.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Red Sparrow’ su Italia1 (845.000 spettatori, share 5.1%), ‘Piazzapulita’ su La7 (823.000 spettatori, share 5.8%), ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 (781.000 spettatori, share 5.6%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (699.000 spettatori, share 5.4%), ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ sul Nove (495.000 spettatori, share 2.9%) e la partita di Europa League Nottingham Forest-Porto su Tv8 (469.000 spettatori, share 2.4%). In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 è il programma più visto con 5.162.000 spettatori e il 24.4% di share, preceduto da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.738.000 spettatori, share 18.2%). Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.678.000 spettatori e il 22.1% di share, preceduto da ‘Cinque Minuti’ (3.812.000 spettatori, share 18.9%). Nel preserale, bene ‘L’Eredità’ su Rai1: il game show condotto da Marco Liorni ha ottenuto 4.248.000 spettatori e il 25.7% di share, dopo ‘La Sfida dei 7’ (3.245.000 spettatori, share 24.4%). Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ ha registrato 2.934.000 spettatori e il 19% di share, preceduto da ‘Avanti il Primo’ (1.795.000 spettatori, share 14.8%). 
