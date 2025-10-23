Adnkronos News

Welfare, Spagnuolo (Cfmt): “Strumento a supporto di dirigenti e produttività aziendale”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Il Centro di formazione management del terziario (Cfmt) è attuatore di un'innovazione contrattuale nata dal contratto del commercio: Confcommercio e Manageritalia hanno ormai da quattro anni inserito nel rinnovo contrattuale una nuova istanza”, una piattaforma di welfare per i dirigenti del terziario, “e mi sembra che ci siano tutti i presupposti affinché il welfare possa diventare uno strumento a supporto dei dirigenti, nel nostro caso, ma in generale delle aziende e della produttività aziendale stessa”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Spagnuolo, direttore generale di Cfmt – Centro di formazione del management del terziario, in occasione della seconda edizione del Global welfare summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’evoluzione del welfare, dedicata alle “Eccellenze che ispirano”, organizzato a Villa Miani a Roma. “I dirigenti avranno più da dedicare a questioni familiari o di conciliazione vita professionale e vita privata. Il welfare va in questa direzione e il nostro welfare va nella direzione di rafforzare già le istanze contrattuali e gli statuti che il contratto collettivo prevede”, ha concluso. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Morto l’ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino fiscale: aveva 90…

Adnkronos News

Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

Adnkronos News

Imprese, Seacombe (Terna): “Welfare è leva strategica in agenda Esg”

Adnkronos News

Welfare, Fiaschi (Manageritalia): “Investire affinchè nelle imprese si lavori…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.